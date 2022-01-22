ميلان يستقبل يوفنتوس في قمة الجولة 23 من الدوري الإيطالي

تنطلق منافسات الأسبوع 23 من الدوري الإيطالي -السيري أ-، والتي ستشهد مواجهات نارية على رأسها كلاسيكو الكالتشيو بين ميلان يوفنتوس.

يحل نادي السيدة العجوز ضيفاً ثقيلاً على ميلان في معقله سان سيرو، في مهمة يسعى من خلالها إلى إثبات عودته للطريق الصحيح بعد فوزين وتعادل في آخر ثلاث مواجهات خاضها، فيما سيبذل ميلان الذي يحتل المركز الثاني ما بوسعه لتقليص الفارق مع إنتر المتصدر، والذي تنتظره مواجهة سهلة نسبيًا أمام فينيسيا.

وفي مواجهة قوية أخرى، يلتقي لاتسيو المترنح صاحب المركز الثامن، مع أتلانتا العنيد والذي يحتل المركز الرابع بـ 42 نقطة، على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

وفي بقية المواجهات، يلتقي جنوى مع أودينيزي، وكالياري مع فيورنتينا، ونابولي مع ساليرنيتانا، وسبيزيا مع سامبدوريا، فيما يلتقي تورينو مع ساسولو، وروما مع إمبولي

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