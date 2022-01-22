جوارديولا يفتح أبواب مانشستر سيتي أمام بوسكيتس

يُزعم أن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا أخبر سيرجيو بوسكيتس أن أبواب ملعب الاتحاد مفتوحة على مصراعيها لضمه، إذا كان مهتمًا بالانتقال إلى النادي.

يظل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لاعبًا رئيسيًا لبرشلونة، حيث شارك في 28 مباراة في جميع المسابقات خلال موسم 2021-22، لكنه دخل آخر 18 شهرًا من عقده في كامب نو.

وفقًا لصحيفة “ناسيونال”، يعتقد جوارديولا أن اللاعب الدولي الإسباني لا يزال أمامه عدد من السنوات المتبقية في المستوى الأعلى ويحرص على إحضار لاعبه السابق إلى ملعب الاتحاد.

يدعي التقرير أن بوسكيتس يمكن أن يحصل على بطاقة تقاعد ذهبية، مع الصفقة بما في ذلك فرصة اللعب مع نادي نيويورك سيتي المملوك لمجموعة سيتي جروب في المراحل الأخيرة من حياته المهنية.

خاض لاعب خط الوسط 657 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات، وساهم بـ16 هدفًا وقدم 42 تمريرة حاسمة منذ ظهوره لأول مرة مع العملاق الكتالوني في عام 2008.

في غضون ذلك، فاز بثمانية ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا خلال مسيرة متألقة مع الأندية، بالإضافة إلى كأس العالم وبطولة أوروبا مع إسبانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية