“أبو بكر” أفضل لاعب في دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة، مهاجم المنتخب الكاميروني “فانسون أبو بكر” كأفضل لاعب في دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ونجح مهاجم النصر السعودي في تسجيل 5 أهداف في دور المجموعات من مجموع 7 أهداف، سجلها منتخب الكاميرون الذي سيواجه منتخب جزر القمر في ثمن النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة الكان، ستنطلق غداً الأحد بلعب مباراتين، حيث سيواجه منتخب بوركينا فاسو نظيره الغابوني، فيما ستضرب تونس موعداً نارياً لملاقاة منتخب نيجيريا.

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