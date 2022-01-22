يونايتد يلدغ ويستهام في الوقت القاتل

تمكن مانشستر يونايتد من حسم نتيجة اللقاء الذي جمعه على ملعبه “أولد ترافورد”، أمام ضيفه ويستهام، بهدف في الوقت بدلاً من الضائع سجله “ماركوس راشفورد” في الدقيقة 93.

المباراة شهدت أفضلية واضحة لليونايتد، إلا أن تألق الحارس “أريولا” حال دون تسجيلهم لأي هدف طوال تسعين دقيقة، بينما لم تشهد المباراة سوى محاولات خجولة من “الهامرز” لم تُشكّل تهديداً حقيقياً على مرمى “دي خيا”.

وبينما بدا للجميع أن المباراة تتجه لتنتهي بنتيجة التعادل السلبي، تمكن “راشفورد” بعد تمريرة جميلة من “كافاني” من تسجيل هدف الفوز لفريقه.

بهذه النتيجة، صعد اليونايتد درجةً على سُلّم الترتيب ليحتل المركز الرابع بـ38 نقطة، بينما تجمد رصيد ويستهام عند 37 نقطة في المركز الخامس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية