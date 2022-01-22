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قرعة تصفيات كأس العالم.. مواجهات نارية بين المنتخبات الأفريقية

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سُحبت قرعة الدور الفاصل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، اليوم السبت، في مدينة دوالا بالكاميرون.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية بين المنتخبات العشر المتأهلة للدور الحاسم، والتي تم تقسيمها على مستويين، خمسة منتخبات في كل مستوى.

وستلتقي مصر مع السنغال، فيما تلتقي الكاميرون مع حامل اللقب الجزائر، وستواجه غانا نيجيريا، وتونس مالي، بينما يلتقي المنتخب المغربي بمالي.

وسيُلعب الدور الحاسم بنظام خروج المغلوب من نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بحيث سيتأهل في نهاية المطاف 5 منتخبات أفريقية إلى نهائيات مونديال 2022، والتي ستُجرى في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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قناة 218 الليبية

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