قرعة تصفيات كأس العالم.. مواجهات نارية بين المنتخبات الأفريقية

سُحبت قرعة الدور الفاصل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، اليوم السبت، في مدينة دوالا بالكاميرون.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية بين المنتخبات العشر المتأهلة للدور الحاسم، والتي تم تقسيمها على مستويين، خمسة منتخبات في كل مستوى.

وستلتقي مصر مع السنغال، فيما تلتقي الكاميرون مع حامل اللقب الجزائر، وستواجه غانا نيجيريا، وتونس مالي، بينما يلتقي المنتخب المغربي بمالي.

وسيُلعب الدور الحاسم بنظام خروج المغلوب من نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بحيث سيتأهل في نهاية المطاف 5 منتخبات أفريقية إلى نهائيات مونديال 2022، والتي ستُجرى في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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