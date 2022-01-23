ساوثهامبتون يوقف قطار السيتي في البريمرليغ

تمكن ساوثهامبتون من انتزاع نقطة ثمينة من ضيفه المتصدر مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سانت ماري، والتي انتهت بنتيجة هدف لكل فريق.

تقدّم أصحاب الأرض مبكراً عبر والكر في الدقيقة 7 من عمر المباراة، وانتظر السيتي حتى الدقيقة 65 قبل أن يتمكن لابورت من تحقيق التعادل بعد تمريرة من دي بروين.

بهذه النتيجة، حافظ السيتي على صدارة الترتيب بـ57 نقطة، مبتعداً بفارق 12 نقطة عن أقرب مطارديه ليفربول، بينما صعد ساوثهامبتون إلى المركز 12 بـ25 نقطة.

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