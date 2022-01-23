ركلة جزاء تحسم ديربي بنغازي

بنغازي 23 يناير 2022 (وال) _ حسمت ركلة جزاء موقعة ديربي بنغازي بتفوق المتصدر الأهلي صاحب العلامة الكاملة على غريمية التقليدي النصر بنتيجة هدف دون رد’ وذلك لحساب الأسبوع التاسع والأخير من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم’ في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينة الدولي.

العلامة الكاملة

هذا ودخل الفريقان اللقاء الذي جرى – اليوم السبت – وقادتها صافرة الحكم ( السنوسي الحبيب ) وكل منهما يأمل في تحقيق الانتصار ‘ فالأهلي سعى جاهدا لتأكيد علو كعبة بالمجموعة وتحقيق انتصاره التاسع تواليا’ فيما دخل النصر المقابلة بطموح مواصلة التقدم أكثر نحو فرق المقدمة التي يتربع عليها فريقا الأهلي و وصيفه الأخضر.

فرص الفريقان

في الحصة الأولى من المقابلة ، دخل الغريمان اللقاء بحذر وتحفظ شديدان، ولم تشهد الدقائق الـ 45 الأولى خطورة كبرى، فالأهلي المستحوذ على مجريات لعب النصف الأول شكل فرصتان، الأولى كانت في الدقيقة ( 6 ) وفيها لم يستغل المهاجم ( أكرم الزوي ) توغل زميلة من الجهة اليسرى ( فاضل سلامة )، مصوباً كرة تعتلي مرمى ( جواد رزق ).

هذا ورد النصر على هجمة الأهلي الهجمات ، ومع مطلع الدقيقة ( 9 ) ضرب البرازيلي ( لوسيانو ) خط ظهر الأهلي بكرة بينية ممرراً إلى زميلة ( عامر التاورغي ) الكرة، لكن تألق وخروج الحارس ( مراد الوحيشي ) كان في التوقيت المناسب، مبقياً اللقاء على واقع التعادل السلبي.

ومن هجمة منسقة للاعبي النصر في الدقيقة ( 23 ) قام المهاجم ( سالم روما ) بترويض الكرة إلى المهاجم الثاني ( يحي الزليطني )،لكن الأخيرة كرته غالطت الخشبات الثلاثة، ومع مطلع الدقيقة ( 27 ) أبعد المدافع ( علي يوسف) تصويبة المهاجم ( سالم روما ) من خارج مناطق الجزاء، وحرم القائم الإيسر النصر من هز الشباك ، بعدما سدد التونسي ( مالك الميلادي ) كرة قوية،وذلك في الدقيقة ( 32 ).

وشهدت الدقيقة (37) من زمن الشوط الأول فرصة حقيقة للأهلي ، حيث تناقل لاعبو الأهلي الكرة لتصل إلى الرواق الإيسر للمحترف التونسي ( هيثم الجويني ) والذي بدوره يرفع الكرة على رأس المهاجم ( أكرم الزوي )، لكن رأسية المهاجم تمر بمحاذاة القائم الإيسر للنصر.

النصف الثاني

الشوط الثاني من المواجهة، دخله النصر مهاجمة ، حيث تصدى الحارس ( مراد الوحيشي ) لتسديدة ( عبد القادر حويلات )، وذلك في الدقيقة (46)، وعند مطلع الدقيقة (67)، يمرر المدافع ( جمعة بورقيقة ) كرة عرضية، من موقع ثابت، على رأس النيجيري ( أيفيونغ )، لكن الأخير رأسيته غالطت مرمى ( جواد ).

هذا وجاء هدف المواجهة النصراوية الأهلاوية الوحيد من علامة الجزاء’ وذلك بعد عرقلة اليافع ( فاضل سلامة ) من قبل الحارس ( جواد رزق )، لاسيما أن تلك الركلة تقدم لها المدافع ( حامد الثلبة ) واضعاً كرته على يسار الحارس معلناً عن الهدف الوحيد باللقاء، وذلك في الدقيقة (70).

النصر بعد هدف ركلة الجزاء ، كثف من هجماته على مرمى ( مراد الوحيشي )، حيث تألق الأخير بالدقيقة ( 74 ) في إبعاد تصويبة المهاجم (يحي الزليطني ) إلى ركنية، وشهد الدقيقة ( 80 ) بروز الحارس ذاته ، عندما أبعد كرة ( سالم روما ) إلى ركنية، تليها رأسية ( يحي الزليطني ) أيضاً تم أبعادها إلى ركنية.

طاقم التحكيم

لجنة التحكيم العامة التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم أسندت مهمة تحكيم هذه المباراة إلى طاقم تحكيمي متكون من ( السنوسي الحبيب ) حكم ساحة، بمساعدة كل من الدولي ( باسم سيف النصر ) مساعد أول، و الدولي ( منجي بوشكيوة ) مساعد ثان، و ( علي بوشكيوة ) حكماً رابعاً، و( أسامة الأشهب ) مراقباً للقاء.

انذارات واستبدالات

حكم اللقاء ( السنوسي الحبيب )قام بإشهار الكرت الأصفر طيلة الـ 90 دقيقة عدد ( 6 )مرات ، حيث نال الأهلي عدد ( 3 ) كروت صفراء، تمثلت في ( فاضل سلامة ) بالدقيقة ( 46 ) من زمن الشوط الأول، و ( عبد الله بلعم ) في الدقيقة ( 58 )، و ( حسين طقطق ) في الدقيقة (6+90)، فيما كانت انذارات النصر لكل من ( محمد التوهامي ) في الدقيقة ( 57 )، و ( علي سلامة ) في الدقيقة ( 59 )، بالإضافة إلى الحارس ( جواد رزق ) في الدقيقة ( 70 ).

هذا وأجرى مدرب النصر ( ناصر الحضيري ) عدد ( 3 ) تغييرات ، حيث دخل ( زياد العلوني ) بدلاً من ( عبد السلام ديغا ) في الدقيقة ( 66 )، و المغربي ( عبد الرحيم مقران ) مكان المحترف التونسي ( مالك الميلادي )، وذلك في الدقيقة ( 89 )، و( الطيب العبيدي ) بدلاً من ( يحي الزليطني ) في الدقيقة (89).

في المقابل أجرى المدرب الكرواتي ( ردان ) للأهلي عدد ( 3 ) تغييرات في التشكيل الأساسي ،حيث زج بالنيجيري ( أيفيونغ ) بدلاً من المحترف التونسي ( هيثم الجويني ) في الدقيقة (63)، ودخول المدافع ( سعد جباره ) بدلاً من ( فاضل سلامة )، وذلك في الدقيقة (85)، وخروج ( عبد الله بلعم )، ودخول (حسين طقطق)، وجاء ذلك في الدقيقة (3+90). (وال _ بنغازي) س أ / ه ع

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