الأهلي بنغازي يهزم النصر.. ويتربع على عرش الصدارة بالعلامة الكاملة

حقق فريق الأهلي بنغازي فوزاً مهماً على جاره النصر، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب، لحساب مباريات المجموعة الأولى في الدوري الممتاز.

وانتهى ديربي بنغازي بفوز الأهلي بهدف وحيد بأقدام المدافع حامد الثلثة، في الدقيقة 57 من علامة الجزاء، التي احتُسبت بعد عرقلة حارس النصر جواد رزق لمهاجم الأهلي فضل سلامة في المنطقة المُحرّمة.

وبهذا الانتصار اختتم الأهلي بنغازي مرحلة الذهاب بالفوز في جميع مبارياتها، حيث حقق العلامة الكاملة بـ27 نقطة في 9 مباريات، فيما تجمد رصيد النصر عند 16 نقطة في المركز الثالث.

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