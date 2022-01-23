أتلتيكو يقلب الطاولة على فالنسيا في الدقيقة الأخيرة

تمكن فريق أتلتيكو مدريد من الفوز على نظيره فالنسيا، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقدّم فالنسيا في المباراة بهدفين سجلهما يونس موسى وهوغو دورو في الشوط الأول، ثم قلب أتلتيكو تأخره بتسجيله ثلاثة أهداف عن طريق ماثيوس كونيا في الدقيقة 64، وآنخيل كورويا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وجاء هدف الفوز في الدقيقة الثالثة والأخيرة عن طريق ماريو هيرموسو.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 36 نقطة، محتلاً المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد فالنسيا عند النقطة 29 في المركز التاسع.

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