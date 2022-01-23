قائد خليج سرت مسعود الغناي يعتزل كرة القدم

أعلن النجم الأول لفريق خليج سرت في السنوات الأخيرة، اللاعب الدولي السابق مسعود الغناي، اعتزاله لعب كرة القدم بعد مشوار استمر مع الفريق لمدة 24 عاماً تقريباً.

وأكد الغناي قائد الفريق خلال منشور نشره على حسابه الشخصي، أنه ممتن جداً إلى ناديه خليج سرت وجمهوره وكل مَن درّبه طيلة السنوات الماضية، منذ انضمامه للفئات السنية في عام 1998.

الجدير بالذكر أن اللاعب مسعود الغناي قدّم مسيرة ناجحة مع فريق خليج سرت، وحقق بطولات محلية مع الفريق ومثّله عربياً وأفريقياً، ورفض اللاعب العديد من العروض من أجل الوفاء لنادي مدينة سرت.

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