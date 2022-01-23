اليوم الأحد .. دوري تفادي الهبوط لكرة الطائرة يختتم منافساته 

بنغازي 23 يناير 2022 (وال) _ تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، إلى منافسات الجولة الختامية في الدوري الليبي لكرة الطائرة لتفادي الهبوط.

ففي اللقاء الأول سيلتقي فريق العروبة مع فريق المروج، من أجل حجز مقعد وعودة الأمل والمنافسة على الترتيب الرابع، الذي يعطي فرصة أخيرة من أجل البقاء في الدرجة الأولى.

وفي المباراة الثانية سيلتقي فريق البشائر في مباراة مهمة وصعبة مع فريق النصر المتصدر، حيث يحتاج فريق البشائر إلى الفوز في اللقاء ليبقى في ترتيبه الثاني.

والمباراة الثالثة سيواجه فريق الإفريقي نظيره فريق الوحدة ويفات، وعينه على الفوز في إنتظار تعثر فريق البشائر لضمان بقاءه ضمن فرق الدرجة الأولى.

يذكر أن فريق النصر هو الفريق المتصدر، بينما الترتيب الثاني سيتنافس عليه فريقا البشائر والإفريقي، و سيتنافس فريقا المروج والعروبة على الترتيب الرابع، والذي سيعطي فرصة للبقاء، وفريق الوحدة هبط رسميا للدرجة الثانية. (وال _ بنغازي) م ب / ه ع

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