جديد كأس أفريقيا.. جزر القمر ستستبدل حارس بلاعب لمواجهة الكاميرون

أعلن اتحاد كرة القدم في “جزر القمر” عن اكتشاف 12 حالة إصابة بـ”كورونا”- أمس السبت- بما في ذلك المدرب وحراس المرمى المتاحين، لذاسيعتمد المنتخب على أحد اللاعبين للمشاركة كحارس مرمى في مواجهة الكاميرون في دور الـــ16 بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم غداً الاثنين.

وأفاد “جان-دانييل بادوفاني” مدرب حراس المرمى -خلال مؤتمر صحفي- دون الكشف عن هوية اللاعب،بأنهم اختاروا بالفعل أحد اللاعبين للمشاركة كحارس مرمى وأظهر اللاعب خلال التدريبات قدرته على اللعب كحارس مرمى.

وكان الحارس الأول سالم بن بوينا تعرض لإصابة خطيرة في الكتف بينما دخل الحارسان الآخران علي أحمدا ومؤيد أوسيني في عزل ذاتي، كما سيغيب المدافع قاسم عبد الله وثنائي الوسط نقيبو أبو بكاري وياسين برهان والمهاجم محمد متشانجاما عن المباراة.

وتأهلت جزر القمر إلى دور الـــ16 على عكس كل التوقعات بعد فوزها المفاجئ على غانا يوم الثلاثاء الماضي، لكنها تواجه الآن أزمة كبيرة قبل المباراة الأكبر في تاريخها الكروي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد وضع قواعد صارمة فيما يتعلق بكورونا في نهائيات كأس الأمم، فإذا كانت نتيجة اختبار لاعب إيجابية، فلن يُسمح له بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة، بينما يجب على كل فريق أن يلعب طالما كان لديه 11 لاعبا على الأقل وفي حالة عدم توفر حارس مرمى، يجب أن يلعب لاعب آخر في هذا المركز وسيتم اعتبار الفرق التي لا تملك ما لا يقل عن 11 لاعبا متاحا خاسرة 2-صفر وفقا للكاف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية