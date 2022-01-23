المنتخب الوطني لكرة السلة يستعد لخوض البطولة العربية في دبي

القاهرة 23 يناير 2022 م (وال )- دخل المنتخب الوطني لكرة السلة معسكرًا تدريبيًا في مصر، تأهبصا للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة في نسختها 24 التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 9 إلى 16 فبراير القادم.

ويواصل المنتخب تدريباته بقيادة المدرب المصري” أمير إبراهيم”، وينتظر أن يلتقي وديا مع فريقي الأهلي والزمالك المصريين، قبل أن يغادر مصر في السادس من فبراير القادم نحو الإمارات .

ويشارك في البطولة المرتقبة إلى جانب المنتخب الوطني، كلا من: الصومال ولبنان وتونس وقطر وسوريا والجزائر والمغرب ودولة الإمارات البلد المضيف.

يشار إلى أنه تقرر في البطولة اعتماد 14 لاعبًا لكل فريق مشارك في لائحة اللاعبين المسجلين بدلا من 12، وهو العدد المسموح به في الملعب، على أن تستفيد الفرق من إشراك اللاعبين الإضافيين في حال إصابة أي لاعب أساسي بفيروس (كورونا)، مع التأكيد على إقامة المباريات إذا كان عدد المصابين أقل من سبعة، والتأجيل في حال زاد العدد عن المعدل المطلوب. (وال)

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