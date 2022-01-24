المحلة يتعاقد مع صبري قشوط.. للإشراف على الإياب

أعلن نادي المحلة عن تعاقده مع المدرب صبري قشوط؛ من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا للمدرب رضوان الديب.أعلن نادي المحلة عن تعاقده مع المدرب صبري قشوط؛ من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا للمدرب رضوان الديب.

وكان المدرب الوطني قشوط يُشرف على تدريب الفريق الأول لنادي الأفريقي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى، ولم يحقق “صبري” إلا فوزًا واحدًا وتعادلاً وحيدًا، إضافة إلى خسارة أول ثلاث مباريات في البطولة.

تجدر الإشارة إلى أن فريق المحلة يملك تسع نقاط في رصيده، محتلاً المركز التاسع وقبل الأخير في ترتيب فرق المجموعة الثانية من الدوري الممتاز.

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