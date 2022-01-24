اتحاد الكرة يجتمع مع رئيسيْ الاتحاد والأهلي طرابلس

اجتمع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، مع كلٍّ من رئيس نادي الاتحاد محمود اعبودة ورئيس نادي الأهلي طرابلس فرج إدريس؛ من أجل مناقشة وضع ممثليْ ليبيا قبل خوض المنافسات الأفريقية.

وتناول الاجتماع العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالملاعب الليبية، وكيفية التعاون الإيجابي الهادف بين جميع الأندية، حيث ركّز الاجتماع على وضع خطوات لإنجاح مسيرة مسابقات كرة القدم المحلية.

جديرٌ بالذكر أن فريق الاتحاد، حامل لقب الدوري الممتاز، ووصيفه الأهلي طرابلس؛ يشاركان خلال هذا الموسم في بطولة الكونفدرالية التي تأهل كلٌّ منهما إلى دور المجموعات فيها.

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