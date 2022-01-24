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الأهلي طرابلس يؤكد الجدارة ويحقق السوبر الليبي لكرة اليد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق الأهلي طرابلس لقب السوبر الليبي لكرة اليد بفوزه على الهلال 28-24، في المباراة التي جمعت الفريقين في قاعة 17 فبراير للألعاب الرياضية في طرابلس، بقيادة الحكمان سالم البنغزي ومهدي الشريف.

وأنهى الأهلي طرابلس الشوط الأول متقدماً بفارق أربعة أهداف بنتيجة 16-12، وفي الشوط الثاني واصل أبطال الموسم تألقهم حتى نهاية المباراة التي انتهت بفارق 4 أهداف.

ليحرز الأهلي طرابلس ثلاثية الموسم والمتمثلة في الدوري العام، إضافة إلى لقب الكأس ليواصل التألق هذا الموسم، فيما قدّم الهلال مباراة كبيرة ليكتفي بمركز الوصافة، كما حدث في نسخة الكأس الذي احتل خلالها المركز الثاني أيضاً.

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قناة 218 الليبية

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