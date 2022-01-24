الاتحاد والأهلي طرابلس يتفقان على مسابقات اتحاد اللعبة

زار رئيسا ناديي الاتحاد والأهلي طرابلس مقر لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

وقال رئيس لجنة المسابقات عادل الأوجلي إن الزيارة التي جاءت في إطار ودي اجتمع من خلالها رئيس اتحاد الكرة عبد الحكيم الشلماني وأعضاء من مجلس الإدارة والأمين العام مع محمود معتوق رئيس نادي الاتحاد وفرج إدريس رئيس اللجنة التسيرية لنادي الأهلي حيث أبدى كلا منها رغبته في العمل والتعاون لنجاح المسابقات، كما أكد رئيس اتحاد الكرة وقوفه ودعمه للمشاركة الأفريقية للناديين في كأس الكنفدرالية الأفريقية الذي يعد من مهام اتحاد اللعبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار