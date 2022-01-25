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التعاون يتعاقد مع المدرب حسام البدوي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

تعاقد نادي التعاون مع المدرب التونسي حسام البدوي للإشراف على تدريب فريق الأواسط في منافسات الدوري الممتاز لفئة الأواسط
إدارة نادي التعاون التي تسعى لظهور فريق فئة الأواسط في منافسات الدوري الممتاز بشكل لائق
بتعاقدها من المدرب التونسي حسام البدوي الذي سبق لهو الإشراف تدريب الفئات السنية بنادي النجم الساحلي التونسي كما خاضة تجربة التدريب صحبة فريق المدينة لفئة الأواسط .

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قناة ليبيا الاحرار

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