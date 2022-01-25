منتخب كرة السلة يباشر تدريباته بمصر

باشر منتخبنا الوطني لكرة السلة تدريباته بمعسكره تحضيري بمصر استعدادا للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في دبي في الثامن من شهر فبراير القادم

منتخبنا الوطني لكرة السلة الذي يستعد للبطولة العربية بقيادة المدرب المصري أمير إبراهيم الذي استدعاء أربعة لاعبا في المعسكر التحضيري الذي يخوضه المنتخب بمصر قبل تواجه في السادس من شهر فبراير القادم لدبي للمشاركة في البطولة العربية التي ستنطلق في الثامن من شهر فبراير المقبل حتى السادس عشر من شهر نفسه .

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