الإنتر يعلن إصابة إنزاغي بـ”كورونا”.. قبل موقعة ميلان

كشف نادي الإنتر، حامل لقب الدوري الإيطالي ومتصدره الحالي، عن إصابة مدرب الفريق الأول بالنادي سيموني إنزاغي بفيروس كورونا.

وأعلن النادي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن نتيجة تحليل المدرب إنزاغي، صاحب الـ 45 عامًا؛ ظهرت إيجابية.

وسيغيب المدرب طيلة فترة التوقف الشتوية ومن المتوقع أن يتعافى قبل موقعة ديربي ميلان في الخامس من فبراير المقبل في الدوري الإيطالي.

يذكر أن فريق الإنتر يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي حاليًا برصيد 53 نقطة، متقدمًا بفارق أربع نقاط عن نابولي وميلان، وله مباراة مؤجلة.

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