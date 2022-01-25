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واتفورد يُقيل مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقال نادي واتفورد الإنجليزي مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري بعد 14 مباراة فقط على توليه مهامه الفنية في الدوري الممتاز، على خلفية تردي نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وتعاقد واتفورد المهدد بالهبوط إلى الدرجة الأدنى مع الإيطالي المخضرم في أكتوبر خلفًا للإسباني تشيسكو مونوز المقال من منصبه.

غير أن رانييري، البالغ من العمر 70 عامًا، والمتوج مع ليستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي موسم 2015-2016، فشل في رفع الفريق إلى مراتب أفضل، حيث لم يحصد واتفورد سوى سبع نقاط في الفترة القصيرة لإشراف الإيطالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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