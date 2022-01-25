المنتخب الوطني يجري آخر تدريباته استعدادًا لمواجهة المنتخب الكويتي وديا

طرابلس 25 يناير 2022 ( وال )- خاض المنتخب الوطني لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، آخر تدريباته وتحضيراته بملعب المرحوم “أحمد البوسيفي” بالمدينة الرياضية بطرابلس، قبل سفره صباح يوم غد الأربعاء إلى الكويت، استعدادًا لمباراتيه الوديتين أمام مستضيفه الكويتي خلال يومي 29 من شهر الجاري والأول من شهر فبراير المقبل.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد تلقى دعوة من نظيره الكويتي لإقامة مباراتين وديتين بين المنتخبين.

وضمت قائمة المنتخب الوطني بقيادة الإسباني” خافيير كلمنتي ” 24 لاعبًا من بينهم خمسة لاعبين محترفين ، هم “السنوسى الهادي” و “محمد صولة” المتواجدان في الكويت ، إلى جانب كل من “حمدو الهونى” و”أنس المصراتي” و”الشامخ فرج “. (وال)

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