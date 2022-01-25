وزارة الرياضة تُكرم محرر القسم الرياضي بوكالة الأنباء الليبية السابق “الصديق قواس” ضمن الشخصيات الرياضية والإعلامية المتميزة في عام 2021

طرابلس 25 يناير 2022 (وال)- كرمت وزارة الرياضة في احتفال كبير أقامته بطرابلس اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، وعدد كبير من الشخصيات الرياضية والإعلامية، ومنح جائزة أفضل اتحاد رياضي لسنة 2021.

وتم خلال الاحتفال الذي حضره كذلك رئيس الاتحاد الإفريقي لرفع الاثقال خالد مهلل، ورؤساء اتحادات بناء الأجسام ورفع الأثقال والرماية والكاراتيه والعديد من الشخصيات الإعلامية والرياضية، ومنح جائزة المنصة الإعلامية لأفضل اتحاد رياضي، وأفضل الشخصيات الرياضية والرياضيين الأولمبيين المميزين بمنحهم أوسمة.

وتم خلال الاحتفال تكريم الإعلاميين: الصديق سالم قواس، مصطفى الرجباني، محمد جويلي، محمد قجام، عياد العشيبي، علي البوسيفي، فرج الذيب، والمصور فتحي الإمام، والمدرب علي التير.

كما تم تكريم الرياضي العالمي كمال القرقني في رياضة بناء الأجسام، والملاكم مالك الزناد، والرياضية رتاج السائح، وحسن قنبور، وعلي النايلي.

ومنح في الاحتفال جائزة لأفضل اتحاد لاتحاد الكاراتيه، وكأس التميز لاتحاد الرماية، وأفضل اتحاد لاتحاد رفع الأثقال. (وال)

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