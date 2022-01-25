وزير الرياضة يبحث الصعوبات والعراقيل التي تواجه مكاتب الرياضة فى مختلف المدن والمناطق

طرابلس 25 يناير 2022 (وال)- عقد وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري مكاتب الرياضة بالمناطق، وذلك بمقر وزارة الرياضة بمدينة طرابلس.

وناقش الاجتماع الذي كان بحضور وكيل ديوان الوزارة بشير هاشم، ووكيل شؤون الرياضة جمال أبو نوارة، الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل مكاتب الرياضة فى مختلف المدن والمناطق الليبية، وآلية وضع الحلول لها.

كما استعرض الاجتماع، خطة عمل وزارة الرياضة للعام الجاري 2022 م، وكيفية العمل عليها من خلال مكاتب الرياضة بمختلف فروعها.

وشدد وزير الرياضة على ضرورة الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من مكاتب الرياضة على مستوى البلديات، مؤكدًا على أن الوزارة ستعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجههم، حتى يتمكنوا من أداء المهام المناطة بهم. (وال) ف م/ ر ت

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