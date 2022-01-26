إشبيلية يتعاقد مع المهاجم الفرنسي مارسيال حتى نهاية الموسم

تعاقد نادي إشبيلية مع المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي، قادمًا من نادي مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وسيرتدي مارسيال، صاحب الـ 26 عامًا، الغلالة رقم 22 مع الفريق الأندلسي، حتى الـ 30 من شهر يونيو المقبل، الذي سيكون موعد انتهاء فترة إعارته مع الفريق الإسباني.

وشارك المهاجم الفرنسي مع فريق الشياطين الحمر في 269 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 79 هدفًا.

ويعدّ مارسيال ثاني صفقات إشبيلية خلال الميركاتو الحالي، بعد تعاقد الفريق مع الجناح المكسيكي خيسوس كورونا.

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