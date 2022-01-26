ما بعد المونديال

اصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تقريرا يستعرض الإنجازات على صعيد مراعاة جوانب الاستدامة خلال الاستعدادات المتواصلة لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تنطلق منافساتها نهاية العام الجاري، ولأول مرة في العالم العربي والشرق الأوسط.

ويأتي صدور التقرير المرحلي حول استدامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في سياق الأهمية التي تحتلها الاستدامة في التحضير لتنظيم المونديال منذ البداية، انطلاقا من إمكانية أن يترك الإعداد للأحداث الرياضية الكبرى إرثا مستداما يتمثل في بيئة أفضل وعالما أكثر إنصافا للأجيال المقبلة.

ويتناول التقرير إنجازات دولة قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في مواصلة تنفيذ 79 مبادرة تتضمنها استراتيجية الاستدامة للنسخة المقبلة من كأس العالم، وتطرق إلى أبرز النقاط على صعيد استدامة المونديال، في ضوء انتقال منظمي البطولة على مدار الشهور الثمانية عشر الماضية من مرحلة تشييد استادات ومرافق البطولة، إلى العمليات التشغيلية، بهدف استضافة نسخة استثنائية من كأس العالم.

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