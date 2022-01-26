“المغرب” يقلب تأخره لفوز على غامبيا ويعبر لربع النهائي

بلغ المنتخب المغربي دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد على مالاوي، بعدما حوّل تأخره بهدف إلى انتصار مستحق في دور الستة عشر.

مالاوي افتتحت التسجيل بعد 7 دقائق من البداية بهدف فرانك مهانجو، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وأحرز يوسف النصيري هدف التعادل للمنتخب المغربي في آخر أنفاس الشوط الأول، كما أحرز أشرف حكيمي هدف أسود الأطلس الثاني في الدقيقة 70 من كرة ثابتة، بهذا الفوز يعبر منتخب المغرب للدور ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة مصر والكوت ديفوار.

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