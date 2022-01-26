واتفورد يُعيّن روي هودسون مدرباً خليفة لرانييري

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي التعاقد مع المُدرب المٌخضرم روي هودسون، ليُشرف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء التعاقد مع المُدرب البالغ من العمر 74 عاماً، في محاولة للاستفادة القصوى من خبراته لإنقاذ الفريق من الهبوط للدرجة الأدنى.

وبدأ المدرب مهامه سريعاً وظهر أمس الثلاثاء في تدريبات واتفورد، رفقة الطاقم التدريبي الخاص به، لتتواصل رحلة أكبر المُدربين سناً عبر تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل واتفورد المركز قبل الأخير في جدول ترتيب أندية البريميرليغ، بعدما فشل مُدربه الإيطالي السابق في الفوز سوى بمباراة وحيدة.

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