“جوسيبي ماروتا”: الدوري الإيطالي على حافة الانهيار المالي

رأى “جوسيبي ماروتا”، الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان، أن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يواجه خطر الإفلاس، ويحتاج إلى دعم مالي أكبر من الحكومة خلال الوباء، وإلى سعة جماهيرية أكبر في الاستادات- حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقال “ماروتا” في مقابلة لصحيفة “إل سولي 24 أوري” الإيطالية، إن “دوري الدرجة الأولى وكرة القدم الإيطالية بشكل عام أمام خطر الإفلاس، ولا يمكن للحكومة والمؤسسات السياسية إنكار ذلك بعد الآن، وإن النظام الرياضي على حافة الهاوية، وكانت لديه مشاكل بالفعل قبل كورونا دون شك لكنه لم يتلقَ دعماً في عامين خلال الوباء”.

وأضاف ماروتا أنه “إذا كانت فرنسا مستعدة للترحيب بسعة كاملة من الجماهير، كما يحدث بالفعل في إنجلترا، فهل من المنطقي أن نتمسك بهذه الأعداد المنخفضة من المشجعين؟”.

كما أشار الرئيس التنفيذي السابق لنادي يوفنتوس أيضاً، إلى أن صناعة كرة القدم لا تحظى بمساعدة مالية كبيرة مثل بقية الصناعات، لأنه لا يتم التعامل معها بجدية، فلا يزال يُنظر إلى كرة القدم على أن رؤساء أندية أثرياء وأغبياء يهدرون أموالهم من أجل التسلية، لكن كيف يمكن تجاهل أن كرة القدم الاحترافية صناعة مثل أي صناعة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن أندية الدوري الإيطالي قد اتفقت بالإجماع هذا الشهر على تقليص سعة مدرجات الملاعب لتشمل 5000 مشجع خلال جولتين من المباريات، بسبب زيادة الإصابات بكورونا، لكن ماروتا طالب كل المساهمين بالسماح بعدد أكبر من الجماهير، فيما أوقفت إيطاليا، التي كانت أكثر الدول المتضررة من الوباء في البداية، المباريات وأغلقت الملاعب بعد وقت قصير من تفشي الفيروس في البلاد في مطلع 2020، وحددت سعة المدرجات بنحو 50 % حتى بعد رفع القيود.

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