مصر تهزم كوت ديفوار بركلات الترجيح لتواجه المغرب في دور الثمانية

تفوّق المنتخب المصري على منتخب ساحل العاج “كوت ديفوار” بركلات الجزاء الترجيحية 5-4، في دور الستة عشر، بعد وقت إضافي -مساء الأربعاء- وبذلك ضربت مصر موعداً مع منتخب المغرب في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقام في الكاميرون.

وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف، لكن محمد صلاح قائد مصر سجل الركلة الحاسمة ليقود منتخب بلاده لمواجهة المغرب يوم الأحد المقبل في دور الثمانية، في استاد أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وسجل ركلات مصر أحمد السيد “زيزو” وعمرو السولية وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم وصلاح، بينما أهدر إيريك بايي ركلة واحدة لساحل العاج تصدى لها الحارس البديل محمد أبوجبل ببراعة، وفي المقابل سجل ركلات ساحل العاج نيكولا بيبي وإبراهيم سنجاري ومكسويل كورنيه وويلفريد زاها.

وتُعد هذه المواجهة بين مصر وساحل العاج، بمثابة إعادة لنهائي نسخة 2006 في القاهرة، والتي حسمتها مصر بالفوز بركلات الترجيح أيضاً بقيادة الحارس المخضرم عصام الحضري مدرب حراس المرمى الحالي.

يُشار إلى أن الاتحاد المصري للعبة أعلن عبر موقعه على الإنترنت عقب المباراة، أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني أكد أن الشناوي أصيب بشد في العضلة الخلفية، فيما كانت إصابة حمدي فتحي عبارة عن شد في العضلة الضامة، وسيخضع كلاهما غداً الخميس لأشعة لتحديد برنامج علاجهما، ومدى مشاركتهما أمام المغرب.

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