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المحترف الليبي “بن علي” يتعاقد مع نادي بيزا الإيطالي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد المحترف الليبي أحمد بن علي، رسميًا، مع نادي بيزا الناشط بالدرجة الثانية الإيطالية؛ لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من نادي كروتوني.

وأعلن نادي بيزا أن صفقة أحمد بن علي أنجزت من خلال إعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2021-2022، وسيَعود لاعب خط الوسط الليبي إلى صفوف فريق كروتوني، مع انطلاق الموسم المقبل.

يُذكر أن اللاعب أحمد بن علي من مواليد 1992، وكانت له تجارب احترافية مميزة مع نوادٍ عدة إيطالية، حيث لعب ضمن صفوف كلٍّ من بريشيا وبيسكارا بالإضافة إلى كروتوني.

 

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قناة 218 الليبية

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