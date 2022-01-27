الاتحاد ينتصر وديًا على الحميدية برباعية مقابل هدف

حقق فريق الاتحاد الفوز على حساب نظيره الحميدية، في المباراة التي جمعت الفريقين، وديًا، على أرضية ملعب نادي الاتحاد في العاصمة طرابلس.

وانتهت نتيجة اللقاء بفوز التيحا برباعية مقابل هدف وحيد.

جاءت هذه المباراة استعدادًا للمواجهات المقبلة لدى الفريقين، وخاصةً فريق الاتحاد الذي تنتظره مباريات مهمة في دور مجموعات كأس الاتحاد الأفريقي، وكذلك منافسات مرحلة الإياب من الدوري.

ويحتل فريق الاتحاد حامل اللقب صدارة ترتيب المجموعة الثانية ضمن منافسات الدوري الممتاز، برصيد 19 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي طرابلس.

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