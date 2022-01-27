الاتحاد العام لكرة القدم ينظم ملتقى للحكام الدوليين وحكام الدرجة الأولى

بنغازي 27 يناير 2022 (وال) -نظم الاتحاد الليبي العام لكرة القدم، ملتقى الحكام الدوليين وحكام الدرجة الأولى، ويأتي ذلك في إطار سعي لجنة التحكيم العامة لتحسين أداء الحكام، ومعالجة الأخطاء، ورفع الكفاءة، والاطلاع على القوانين الحديثة.

وشارك في هذا الملتقى عدد من الحكام الدوليين وحكام الدرجة الأولى، واستضافة الحكم الدولي المصري محمد عبدالفتاح، وتضمن الملتقى محاضرات ألقيت ودورات تدريبية عملية خاصة بقوانين الاتحاد العام لكرة القدم.

وفي كلمة لوكالة الأنباء الليبية، ق ال منسق الملتقى الثالث للحكام الدوليين صلاح الحاسي “أن هذا الملتقى الذي أشرف عليه مسؤول الزووم والفيفا في شمال أفريقيا عصام عبدالفتاح، وأنه سيغير الكثير من الوضع الحالي، وسنلاحظ انخفاض في مستوى الأخطاء لدى الحكام الدوليين وحكام الدرجة الأولى.

ووعد الحاسي جماهير كرة القدم الليبية بتغير كافة الأوضاع على أرضية الملاعب. فيما يخص الأخطاء التي وقعت في الملاعب في مرحلة الذهاب، نتيجة الضغط المتواصل وعدم المذاكرة، لافتا أن التحكيم في الاياب سيكون وفق المستوى المرجو من الجماهير “.

ومن جانبه قال الحكم الدولي المصري عصام عبدالفتاح “أن هذه الدورة اشتملت على محاضرات مهمة، وأهمها فلسفة الاتحاد العام الأفريقي والفيفا في تطوير التحكيم، وكيفية اعداد الحكم الحديث، إضافة إلى القوانين المتعلقة بالأخطاء كالتسلل، ولمسة اليد وإساءة السلوك.

وأضاف عبدالفتاح أنه برفقة السادة الحكام المحاضرين استعرضوا الجوانب الايجابية والسلبية، وتطرقوا إلى الأخطاء التي وقعت كنموذج للتدريب، ولضمان عدم حصول هذه الأخطاء في مرحلة الإياب، حيث تعرف الحكام الدوليين على مواضع الخلل، وسنلاحظ إيجابية أكبر في مرحلة الذهاب المقبلة.

كما أثنى عبد الفتاح في ختام حديثه على الاتحاد العام لكرة القدم، وعلى جهوده الرامية إلى تعزيز وتنمية قدرات الحكام الدوليين في ليبيا، ومسؤوليته ومتابعته لكل المستجدات فيما يخص الحكم الليبي الدولي.(وال بنغازي) ع م / س خ.

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