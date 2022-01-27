مدرب الأرجنتين يُصاب بكورونا قبل موقعة تشيلي

تعرض مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني لإصابة بفيروس كورونا، قبل مواجهة منتخب بلاده ضد تشيلي ضمن منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

ولن يتواجد مدرب منتخب التانجو في مقاعد بدلاء لقاء تشيلي، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابته بكورونا، كما تم الإعلان سابقًا عن غياب الأسطورة ميسي بسبب معاناته هو أيضًا من فيروس كورونا المستجد.

جديرٌ بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني ضمن التواجد في نهائيات كأس العالم، وذلك بعد احتلاله للمركز الثاني برصيد 29 نقطة حسم بها التأهل مبكرًا في التصفيات؛ مما يجعل مواجهتيْ كولومبيا وتشيلي “تحصيل حاصل”.

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