الشناوي وحمدي فتحي يتعرضان لإصابة عضلية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة الحارس محمد الشناوي بشد في العضلة الخلفية، فيما يعاني حمدي فتحي من شد في العضلة الضامة.

وفي بيان رسمي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر تويتر، أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري، أن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عبارة عن شد في العضلة الخلفية، أما إصابة حمدي فتحي فعبارة عن شد في العضلة الضامة، وسيخضع كلاهما لعمل أشعة لتحديد برنامج كل منهما ومدة غيابهم عن الملاعب.

وتعرض الثنائي إلى الإصابة في المباراة التي تأهل فيها المنتخب المصري إلى ربع النهائي، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، بنتيجة خمسة مقابل أربعة عقب انتهاء المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي، بالتعادل السلبي.

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