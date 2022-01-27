اخبار الرياضة

الشناوي وحمدي فتحي يتعرضان لإصابة عضلية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة الحارس محمد الشناوي بشد في العضلة الخلفية، فيما يعاني حمدي فتحي من شد في العضلة الضامة.

وفي بيان رسمي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر تويتر، أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري، أن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عبارة عن شد في العضلة الخلفية، أما إصابة حمدي فتحي فعبارة عن شد في العضلة الضامة، وسيخضع كلاهما لعمل أشعة لتحديد برنامج كل منهما ومدة غيابهم عن الملاعب.

وتعرض الثنائي إلى الإصابة في المباراة التي تأهل فيها المنتخب المصري إلى ربع النهائي، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، بنتيجة خمسة مقابل أربعة عقب انتهاء المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي، بالتعادل السلبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك