اختتام ملتقى حكام الدرجة الأولى والدوليين ببنغازي

اختتم بمدينة بنغازي ملتقى حكام كرة القدم لحكام الدرجة الأولى والحكام الدوليين، والذي استمر على مدى ثلاثة أيام متتالية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بمشاركة قرابة 60 حكماً.

وتضمن برنامج الملتقى الذي يقام بين مرحلتي الذهاب والإياب، محاضرات حول آخر المستجدات في ميدان التحكيم، إضافة إلى شروح مرئية حول أخطاء الحكام وكيفية التعامل مع بعض الحالات التحكيمية، كما اشتمل برنامج الملتقى على اختبارات ميدانية عملية بإشراف الحكمين السابقين محمد العريبي ومحمد الشلماني، واختبارات تحريرية نظرية.

جدير بالذكر أن إقامة هذا الملتقى يأتي ضمن تحضيرات واستعدادات الحكام لمرحلة الإياب، من منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم.

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