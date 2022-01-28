الحاج علي يُباشر مهامه مديرًا لكرة الأهلي طرابلس من العاصمة

وصل التونسي حسام الحاج علي إلى العاصمة طرابلس؛ كي يبًاشر مهامه رسميًا، كمدير لقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي طرابلس، خلال استحقاقيْ الكونفدرالية وإياب الدوري الممتاز.

وبدأ الحاج علي رحلته مع الأهلي طرابلس المدة الماضية من الأراضي التونسية، عقب تعذر وصوله إلى طرابلس، بسبب إصابته بفيروس كورونا، كما كانت أولى قراراته إقالة الفرنسي برنارد سيموندي وتعيين مواطنه فتحي الجبال لقيادة الفريق الأول بالنادي.

ويسعى الأهلي طرابلس، في الفترة القادمة، لخطف إحدى ورقتيْ التأهل للدور ربع النهائي من الكونفدرالية، والانفراد بالمركز الأول في المجموعة الثانية من الممتاز، حيث يحتل حاليًا مركز الوصافة خلف الاتحاد.

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