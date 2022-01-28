الأرجنتين تهزم تشيلي وتُصعّب مهمتها في التأهل للمونديال

حقق منتخب الأرجنتين فوزاً صعباً على تشيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـخامسة عشرة لتصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

منح دي ماريا التقدم لمنتخب التانغو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 10، وفي الدقيقة 21 تعادل اللاعب بن بريريتون لتشيلي بكرة رأسية، وفي الدقيقة 34 من عمر المباراة سجل اللاعب لاوتارو مارتينيز هدف الفوز الثاني للأرجنتين.

وترفع الأرجنتين بهذا الانتصار رصيدها للنقطة الــ32 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد تشيلي عند النقطة الــــ16 في المركز السابع، ما سيُصعّب مهمتها في مشوار الوصول إلى مونديال 2022.

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