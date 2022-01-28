قُبيل الودية المرتقبة.. نظرة على تاريخ مواجهات ليبيا والكويت

يُواجه منتخبنا الليبي لكرة القدم نظيره الكويتي -غداً السبت- في عقره داره للعب مباراتين وديتين، للمرة السادسة والسابعة تاريخياً، حيث التقيا عبر سنوات خلت 5 مرات، فاز منتخب الكويت بمباراتين ومنتخبنا بمباراة وانتهت مباراتان بالتعادل الإيجابي.

وجاء في إحصاء لموقع ريميسا المختص بالرياضة الليبية والعربية والعالمية، أن ثمة مباراة ودية جرت بين منتخبنا الليبي الأولمبي ومنتخب الكويت الأول في العام 2009، لم تدخل في حساب هذه الحصيلة.

وشهد العام 1961 أولى مواجهة بين المنتخبين الليبي والكويتي على أرضية الملعب الشرفي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن الدورة الرياضية العربية الثالثة.. ليبيا × الكويت 2 – 2.

مثّل المنتخب الليبي إبراهيم المصري – امحمد الشريف – عبدالسلام كشلاف – بشير الكعامي – ميلود عريبي – رجب الأحول -مصطفى المكي – حسن السنوسي – علي البسكي – علي الشعالية ـ بدرالدين المحجوب، أما مدرب المنتخب فهو الإنجليزي جيمس بنغهام.

وشهد العام التالي 1964 ثاني مواجهات المنتخبين ضمن كأس العرب الثانية التي أقيمت على ملعب ثانوية الشويخ في الكويت: الكويت × ليبيا 1 – 1 ومثّل المنتخب الليبي علي أبوعود -محمد الخمسي – محمود الشاوش – ميلود عريبي – محمود بزيو -محجوب بوكر “سعد السرتاوي” – نوري الترهوني – أحمد الأحول – أحمد بن صويد – علي البسكي – المهدي السوكني – ومدرب المنتخب كان “فوجين بوزفيتش” من جهورية يوغسلافية “سابقاً”.

واحتضنت مدينة طرابلس عاصمة البلاد ثالث المواجهات بين المنتخبين، بمناسبة دورة معرض طرابلس الدولي الرابعة في مارس 1965 على أرضية الملعب البلدي، وانتهت المواجهة بتفوق فرسان المتوسط على الكويت بنتيجة عريضة 4-1، وجاءت حصيلة الأهداف الليبية بــهاتريك “3” أهداف لسالم بن عمران وهدف لعلي البسكي، فيما مثّل المنتخب الليبي، علي الوش- محمود الشاوش – ميلود عريبي – سعد السرتاوي – نوري الترهوني – محمود بزيو – أحمد الأحول – سالم بن عمران – علي البسكي – حسن السنوسي – المهدي السوكني وكان المدرب هو فوجين بوزفيتش من يوغسلافيا.

وجاءت المواجهة الرابعة بمناسبة كأس فلسطين الأولى في شهر يناير عام 1972 بملعب الشعب في العاصمة العراقية بغداد، وانتهت بفوز الكويت على ليبيا بـ3 مقابل 2، ومثّل المنتخب الليبي محمد مفتاح -رمضان المصري-علي بوشعالة -يونس راشد- أبوبكر الربع – عبدالسلام محمد – الهاشمي البهلول – مسعود الرابطي – مفتاح بن حامد – محمود الجهاني – أحمد بن صويد – بشير التليسي -حسين الشريف والمدرب “حسن الأمير”.

وجاءت المواجهة الخامسة ودية في شهر يناير 1975 بملعب نادي الكويت، وخسر فيها المنتخب الليبي أمام نظيره الكويتي بهدف وحيد، ومثّل المنتخب الليبي رمضان المصري – يونس راشد – إبراهيم سعيد – ميلود الهوني -عبدالرحمن شيوة – أبوبكر العمامي – حسين الشريف – علي مرسال – مفتاح بن حامد – سعد الفزاني – علي الأسود – علي محمد، والمدرب عبدالعالي العقيلي.

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