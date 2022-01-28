شباب البركت يطالبون الحكومة بتأهيل المرافق الرياضية

طالب شباب بلديـة البركت بالاهتمام بملف الرياضـة بالبلديـة، والعمل على تجديد وصيانة المرافق الرياضية المتوقفة منذ زمن طويل.

وناشد شباب البلدية في وقفة احتجاجية نظّموها بالساحة العامة الجمعة، رئاسـة الحكومة والمعنيين بهذا الملف، صيانة الحدائق العامة بالبركت وتزويدها ببعض الألعاب الترفيهية للأطفال وإعادة تعشيب الملعب البلدي الذي يتوسط البلاد، والذي يُعد المتنفس الرئيسي للشباب، واستحداث ملاعب لكرة القدم الخماسية في مناطق البركت وإيسين.

وعبّر المحتجون عن أملهم في أن تُدرج صيانة المرافق الرياضية بمدينة غات ضمن الخطة الحكومية المعلنة، لتأهيل المرافق الرياضية في إطار “عودة الحياة”.

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