الاتحاد يتعاقد مع الكولومبي إسبريلا والمدافع التونسي المهذبي

أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده مع المحترف الكولومبي يوبر إسبريلا، والمدافع التونسي محمد صالح المهذبي قادمًا من نادي الأولمبي الباجي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد صور توقيع عقود المحترفين الكولومبي إسبريلا والتونسي المهذبي؛ وذلك لتعزيز صفوف الفريق لخوض منافسات مرحلة الإياب من الدوري الليبي، بالإضافة إلى الاستحقاق القاري في دور مجموعات الكونفدرالية.

يُذكر أن فريق الاتحاد، حامل اللقب، يحتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، حاليًا، برصيد 19 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه.

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