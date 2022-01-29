دارنس يُعزّز صفوفه بعمر شحات ومحمد عياد

أعلن نادي دارنس عن تجديد صفوفه بصفقات مهمة عدة، خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية؛ استعدادًا لمرحلة إياب دور المجموعات لمسابقة الدوري الليبي الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لدارنس على “فيس بوك” صورًا لتعاقد النادي مع لاعب خط الوسط عمر شحات، قادمًا من الصداقة، بالإضافة إلى توقيع المهاجم محمد عياد، قادمًا من نادي المحلة.

يُذكر أن اللاعب عمر شحات لعب سابقًا مع فريقيْ الأخضر والنصر، فيما خاض المهاجم محمد عياد العديد من التجارب المحلية والقارية، حيث لعب في صفوف أندية الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي وأمل جربة التونسي، قبل أن يحط الرحال، مع بداية هذا الموسم، في المحلة.

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