السفير عبدالمطلب ثابت ووزير الرياضة يزوران بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة بمقر إقامته في القاهرة

القاهرة 29 يناير 2022 (وال)- أجرى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، رفقة وزير الرياضة السيد عبد الشفيع الجويفي، زيارة لبعثة المنتخب الوطني لكرة السلة، بمقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوضاع المنتخب الوطني لكرة السلة، من حيث التدريبات، والتجهيزات فى معسكره بِمصر، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية التى ستقام في دولة الإمارات خلال الأيام القادمة.

وقدم أعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة، الشكر والتقدير للسيد السفير والسيد الوزير، على كل الدعم المقدم لهم من قبلهم، مثنيين على حفاوة الاستقبال، وتسهيل وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببعثة الفريق، وتوفير كافة وسائل الراحة، والتى أسهمت فى إنجاح المعسكر.

وقال وزير الرياضة السيد عبدالشفيع الجويفي – خلال كلمته التى ألقاها فى اجتماعه مع بعثة المنتخب – إن وزارة الرياضة تسعى وبحسب الإمكانيات المتاحة لها، لتقديم الدعم الكامل لكل المنتخبات الوطنية، وذلك للمشاركة في مختلف المسابقات سواء العربية أو الدولية، لتمثيل ليبيا أفضل تمثيل، ورفع علم ليبيا عاليًا باسم الانتصار وحصد الألقاب.

وفى ختام اللقاء؛ قام أعضاء بعثة المنتخب الوطني بتكريم السفير عبد المطلب ثابت، على كل المجهودات التى بذلها، والدعم الذي قدمه لبعثة الفريق، طوال إقامة بعثة في مصر.

والجدير بالذكر، أن بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة ستنطلق في الثامن من شهر فبراير المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات هي : ليبيا، الإمارات، لبنان، سوريا، الصومال، الأردن، تونس، الجزائر. (وال) ف م/ ر ت

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