أبوسليم يتغلب على الأمواج الزرقاء بخماسية نظيفة

تمكن فريق أبوسليم من الفوز على نظيره الأمواج الزرقاء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، وذلك ضمن استعدادات أبناء المدرب رضا عطية لمرحلة إياب المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز أبوسليم بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها اللاعب أحمد العابد بواقع هدفين، واللاعب عزو المريمي وعبدالرؤوف الشوشان وسند الكوري بواقع هدف في شباك الأمواج الزرقاء.

الجدير بالذكر أن فريق أبوسليم حصد في مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز 10 نقاط في 9 مباريات، احتل بها المركز السابع في جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية.

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