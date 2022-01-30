الإنتر يتعاقد مع المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو

أعلن الإنتر تعاقده رسمياً مع المهاجم الدولي الإكوادوري فيليبي كايسيدو، قادماً

من فريق جنوى الإيطالي على سبيل الإعارة حتى الـ30 من شهر يونيو المقبل.

وسبق لكايسيدو صاحب الـ33 عاماً اللعب تحت قيادة مدرب الإنتر الحالي سيموني انزاغي، في

صفوف لاتسيو المواسم الماضية، وضم النيراتزوري اللاعب كخيار احتياط بعد إصابة

المهاجم الأرجنتيني خواكين كوريا.

وسجل اللاعب الإكوادوري منذ بداية الموسم الحالي هدفاً وحيداً في 9 مباريات شارك فيها مع

جنوى، وشارك اللاعب مع فريقه السابق لاتسيو في 139 مباراة، أحرز خلالها 33 هدفاً

وصنع 15 آخرين.

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