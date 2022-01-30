نادال يحرز لقب بكولة أستراليا المفتوحة للتنس

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أحرز الإسباني رفائيل نادال لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد انتصاره على الروسي دانييل ميدفيديف. بعد مباراة ماراثونية استمرت لأكثر من 5 ساعات و بثلاث مجموعات لمجموعتين.

وبهذا اللقب، انفرد نادال (صاحب الـ35 عاما) بالرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في البطولات الكبرى”غراند سلام” بـ 21 لقبا.

المباراة كانت صعبة لكلا اللاعبين وقدم الروسي أداءا عظيما في المجموعتين الأولى والثانية 2-6 و6-7. قبل أن يعود صاحب الخبرة الكبيرة “الماتادور رافا” ويعود أدراجه بثلاث مجموعات متتالية و6-4 و6-4 و7-5 ويحرز اللقب في ملعب رود ليفر.

وأثناء اللقاء قام الروسي ميدفيديف باستدعاء طبيبه لإجراء بعض التدليك على أقدامه.

وبعد الخسارة في النهائي أربع مرات في 2012 و2014 و2017 و2019، وصل نادال أخيرا إلى لقبه الثاني في ملبورن بارك. وبعد 12 عاما من انتصاره على فيدرر في نهائي 2009.

وغاب نادال عن بطولة ويمبلدون الماضية بسبب الإرهاق ثم ابتعد عن أمريكا المفتوحة بسبب إصابة في القدم. وكان على وشك الاعتزال قرب نهاية 2021، لكنه كان سعيدا لمجرد المشاركة في ملبورن هذا العام.

فيما تأهل ميدفيديف (25 عاما) لنهائي أستراليا المفتوحة للعام الثاني على التوالي. ويبشر أداء اللاعب الروسي بمستقبل واعد، وخصوصا بعد الفوز بلقبه الأول عقب تتويجه بلقب أمريكا المفتوحة في سبتمبر أيلول 2021.

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ‏ هي إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى. وتُقام البطولة سنوياً.