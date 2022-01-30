المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر مباراته الودية بهدفين لصفر أمام نظيره الكويتي

الكويت 30 يناير 2022 ( وال )- فقد المنتخب الوطني لكرة القدم نتيجة مباراته الودية التي جمعته أمس السبت أمام الكويت بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب ” جابر الأحمد الدولي ” بالكويت.

وسجّل منتخب الكويت هدفه الأول في الدقيقة ” 8 ” من زمن الشوط الأول، الذي شهد إلغاء هدفين للمنتخب الوطني عن طريق تقنية ” var “.

وكانت هذه المباراة هي أولى مباريات المنتخب الوطني منذ لقاء منتخب أنغولا، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 قطر، في شهر نوفمبر الماضي.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية مع الكويت يوم الثلاثاء القادم الأول من فبراير، ضمن معسكره التدريبي في الكويت. (وال)

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