الاتحاد الليبي للكاراتيه يُعيد تشكيل الاتحاد الفرعى للكاراتيه بطرابلس

بنغازي 30 يناير 2022 (وال)- أصدر رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض قرارًا بإعادة تشكيل الاتحاد الفرعى للكاراتيه بطرابلس، وذلك بناء على اجتماع المكتب التنفيذى الثانى الموسم الرياضى 2022.

هذا وتضمن القرار رقم (1) لسنة 2022 م، في مادته الأولى: إعادة تشكيل الاتحاد الفرعى للكاراتيه بطرابلس على النحو الآتى:

– على الشارف سلامة رئيسا

– عصام على مسعود نائبا

– مصعب محمد ابو شهيوة عضو

– محمد توفيق الضبع عضو

– عماد على الككلى عضو

– مصطفى خليفة التجار عضو

– عبدالرحمن محمد الرابطى عضو

– عبدالرزاق سالم الدويب عضو

– طارق فتحى النجار عضو. (وال) ر ع/ ر ت

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