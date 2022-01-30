“نادال” يفوز على “ميدفيدف” ويحرز لقب أستراليا المفتوحة للتنس

تمكن اللاعب الإسباني “رفائيل نادال” من إحراز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد انتصاره -اليوم الأحد- على اللاعب الروسي “دانييل ميدفيديف” بنتيجة 2-6 و6-7 و6-4 و6-4 و7-5.

وبهذا الانتصار ينفرد “رفائيل نادال”، البالغ من العمر 35 عاماً بالرقم القياسي لعدد ألقاب البطولات الأربع الكبرى “الغراندسلام” بعدما نال لقبه الــ 21 في منافسات الفردي.

وتجدر الإشارة إلى أن رفائيل نادال كان يتساوى -قبل هذا الفوز- مع اللاعب الصربي “نوفاك ديوكوفيتش” الذي استبعد من بطولة هذا العام بسبب عدم خضوعه لفحص كورونا واللاعب السويسري المخضرم “روجر فيدرير ” الذي وجّه التهنئة سريعاً إلى غريمه نادال بعدما حصد لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

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