“صلاح” يقود مصر للفوز 2-1 على المغرب وبلوغ قبل نهائي كأس أفريقيا

أحرز محمد صلاح هدفاً وصنع هدف الفوز ليقود المنتخب المصري لقلب تأخره إلى انتصار بنتيجة 2-1 على منتخب المغرب بعد وقت إضافي لتبلغ مصر من ثم الدور ما قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الأحد في العاصمة الكاميرونية “ياوندي”.

تقدم المغرب أولاً بركلة جزاء سجلها سفيان بوفال في الدقيقة 7 قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 53 وحسم محمود حسن تريزيغيه انتصار مصر في الدقيقة 100 ليتأهل منتخب الفراعنة لمواجهة الكاميرون البلد المضيف يوم الخميس المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانتصار هو الرابع لمصر في تاريخ مواجهتها ضد المغرب كما أنها المرة الأولى التي تحرز فيها أكثر من هدف في مرمى المغرب منذ الانتصار 3-2 في أبريل 1971.

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